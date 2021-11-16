МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Приостановка сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" как независимого не отразится на длительности процедуры: рассмотрение будет продолжено после получения нового пакета документов и завершится в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев, заявили во вторник в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA). Германия временно приостановила сертификацию "Северного потока-2"

BNA во вторник сообщило о приостановке сертификации, поскольку оператор "Северного потока 2" должен быть зарегистрирован в соответствии с немецким правом: немецкая дочка Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации. Nord Stream 2 AG подтвердил, что запустил процесс учреждения дочерней компании в Германии.

В соответствии с законодательством у BNA с момента получения полного пакета документов есть четыре месяца на принятие решения по заявке. Рассмотрение первой заявки компании Nord Stream 2 AG началось 8 сентября текущего года, срок должен был истечь 8 января следующего года. В связи с паузой в рассмотрении этот срок будет продлен на то время, которое займет подача новой заявки со стороны немецкой дочки Nord Stream 2 AG.

"Когда эти требования (к Nord Stream 2 AG) будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить свою оценку в остающееся время от четырехмесячного периода, предусмотренного законом, чтобы подготовить черновое решение и предоставить его Европейской комиссии для комментариев, как это установлено законодательством ЕС", — заявили в BNA.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".