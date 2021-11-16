МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2" регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила РИА Новости представитель ведомства Сузанне Унград.

Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.

"Речь идет о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который (вопрос) в рамках процессе сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства. С учетом результатов дальнейшего анализа (агентством), этот вопрос организационной формы (будущего оператора), являющийся частью процесса сертификации BNA, не затрагивает заключения министерства экономики и энергетики по вопросу анализа безопасности энергоснабжения", — заявила Унград, имея в виду представленное ранее министерством заключение, что "Северный поток 2" не несет угрозы энергоснабжению Германии.

Она добавила, что решение BNA является в соответствии с процессуальным правом "промежуточным этапом" в рамках процесса сертификации.

"После поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG процесс сертификации в BNA будет возобновлен. Промежуточный этап временной приостановки процесса сертификации не скажется на энергоснабжении (Германии)", — отметила Унград.

Помимо этого, Минэнерго ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 "промежуточным этапом", который не отразится на безопасности энергоснабжения.

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