МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток-2" вряд ли будет успешным, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судей.

Слушания проходят в формате устных прений. Пока запланировано лишь одно заседание. При этом в пресс-службе суда не стали комментировать, значит ли это, что во вторник будет принято решение по иску, отметив, что "это остается предметом устных прений". ЕК не комментирует влияние изменений "Северного потока-2" на рынок газа

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe летом текущего года подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2". Этим иском они оспаривают решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило заявку экологов.

Необходимость пересмотра Deutsche Umwelthilfe, которые регулярно критиковали проект трубопровода, обосновывали тем, что, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока —2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок.

При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.