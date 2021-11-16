МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе к концу торгов вторника достигла 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, что — с учётом смены в течение дня курсов евро и доллара — на 18,3% выше расчётной цены понедельника, свидетельствуют данные ICE Futures. Москва не слышала от ФРГ заявлений по приостановке "Северного потока-2"

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 980 долларов, в течение дня цены демонстрировали устойчивый рост и впервые с конца октября достигли 1100 долларов за тысячу кубометров.

Рост резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Стоимость к концу торгов составила 1105,3 доллара, что с учётом курсовой разницы, на 18,3% выше расчётной цены накануне — 942,3 доллара.

При этом по сравнению с пятницей эта цена в понедельник выросла более чем на 5%, повлиять на это могли результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.