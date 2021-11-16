МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Базовый вариант водородной стратегии Украины представят в конце 2021 года, сообщила заместитель министра энергетики Юлия Пидкоморная.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна имеет высокий потенциал по поставкам водорода в Евросоюз.

На сайте министерства экономики сообщается, что соответствующее заявление Пидкоморная сделала в ходе встречи с международным экспертом, консультантом по развитию водородной экономики ЕС, соавтором водородной стратегии ЕС, старшим советником Hydrogen Europe Кристианом Вайнбергером.

Участники встречи обсудили специфику будущей Водородной стратегии Украины и рекомендации по ее написанию.

"На этапе формирования стратегии нам очень важно обмениваться опытом с нашими международными партнерами, которые имели успешную практику как в написании водородных стратегий, так и в реализации отдельных водородных проектов. Водородная стратегия Украины будет динамическим документом, который будет меняться и адаптироваться во внешние условия, включать инновационные разработки и результаты новых исследований по водородной тематике. Базовый вариант документа планируем презентовать в конце этого года", – цитирует Пидкоморную пресс-служба министерства.

Уточняется, что замминистра предложила Вайнбергеру присоединиться к деятельности рабочей группы по разработке водородной стратегии Украины, работающей при минэнерго.

Ранее Евросоюз определил Украину одним из приоритетных партнеров в Водородной стратегии ЕС, в рамках которой планируется развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии. Министерство энергетики Украины сообщило, что рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС.

Еврокомиссия в июле 2020 года обнародовала свою Водородную стратегию, предполагающую развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии в рамках плана перехода к климатически нейтральной экономике в 2050 году. Кроме того, была также анонсирована стратегия интеграции энергетических систем ЕС, что должно позволить создать более интегрированную и гибкую европейскую энергосистему, способную адаптироваться к "зеленой" стратегии.

Предполагается, что ЕС в период с 2020 по 2050 годы будет постепенно сокращать потребление углеводородов, заменяя их чистыми возобновляемыми источниками энергии, включая чистый водород, энергию солнца и ветра. К 2050 году союз планирует прийти к максимальной декарбонизации и построить "нейтральную" для окружающей среды экономику.