МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил, что приостановка сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG будет иметь негативные последствия. Свое мнение он высказал в ходе пресс-конференции в Магдебурге. В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока-2"

Шульце заявил, что соответствующее решение немецкого регулятора может повлечь рост цен и производственные убытки.

"Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток-2" не будет работать всю зиму, о чем сейчас стало известно совершенно точно ", — подчеркнул Шульце.

Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) заявило во вторник о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая подаст заявку повторно. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в сумме финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия в настоящее время ведут переговоры о формировании нового федерального правительства после выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров новым канцлером ФРГ станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.