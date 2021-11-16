МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Приостановка сертификации оператора "Северного потока-2", о которой объявила Германия, наглядно свидетельствует о том, что у противников проекта больше нет благовидных предлогов против его реализации, и дело лишь в политике. "Прайм" попытался разобраться, сможет ли приостановка сертификации Nord Stream 2 AG помешать его запуску.

СТОП-СИГНАЛ

Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur (BNetzA) 16 ноября приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Сдержать обещание. Америка отключила нефтегазопровод

В свою очередь, Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает в Германии дочернюю структуру с целью обеспечения соответствия применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора газопровода.

Пока не ясно, позволит ли этот шаг избежать новых задержек на финальной стадии реализации проекта. Но не вызывает сомнений тот факт, что его противники будут прилагать к этому все возможные усилия.

Решению BNetzA предшествовало известие о допуске к процедуре украинских компаний "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ). Оно не оставляло сомнений в том, что в Киеве приложат все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать сертификации газопровода.

"У нас есть веские аргументы, — как технические, так и политические, — которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", — написал глава ОГТСУ Сергей Макогон в своем Facebook накануне, 15 ноября.

При этом о каких технических аргументах идет речь и что он называет "российскими спекуляциями", украинский чиновник не уточнил.

Украина в случае запуска "Северного потока — 2" будет терять около 2 млрд долларов в год, или примерно 1,5% ВВП, сетовал в интервью Reuters глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он выразил надежду, что российский газопровод все же не будет запущен, замотивировав это имеющимся якобы несоответствием проекта законодательству ЕС, в котором Украина никогда не состояла.

Глава "Нафтогаза" также выразил надежду, что Конгресс США "наложит санкции на оператора, потому что по ту сторону океана более или менее ясно, по крайней мере, то, что Россия использует газ в качестве оружия, и что она не играет по правилам, и что "Северный поток — 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность".

Однако, как пояснял ранее немецкий регулятор, украинские представители, имея процессуальные права в ходе сертификации, в том числе право заявлять свое мнение, не наделены правом вето.

Таким образом, предпосылкой решения, которое вынесло 16 ноября BNetzA, стала отнюдь не позиция посланников Киева.

ЕС ПОЛУЧИТ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ

Эксперты, которых опросил "Прайм", сходятся во мнении, что едва ли реплика киевского чиновника, отвечающая политическим традициям Украины последних лет, была всерьез воспринята в крупных столицах. Пошли на принцип. Украина нашла альтернативу "Газпрому"

Однако эти слова служат хорошей почвой для политиков Запада, пытающихся отвлечь внимание своих избирателей от проблем в экономике, включая заоблачные цены на энергоносители, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Либо человек спасает экономику, либо спасет себя", — говорит он.

Так, премьер Британии Борис Джонсон, критикуя Россию за поставки газа в Европу и обвиняя Москву в концентрации войск у границ Украины, просто старается переключить внимание подданных Ее Величества с разразившегося в его стране кризиса на внешний раздражитель, полагает Абзалов.

Ранее "Прайм" сообщал, что глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока — 2", которое в действительности завершилось еще в сентябре.

"Но что теперь получит Европа?— задается вопросом глава Центра стратегических коммуникаций. — Сильно сомневаюсь, что в случае реальной остановки процедуры на продолжительный срок закачка природного газа в подземные хранилища возобновится в тех объемах, которые Европе необходимы. Реагируя на произошедшее, снова подорожают объемы на спотовом рынке. Не забудем также, что накануне повысила отпускные цены на нефть Саудовская Аравия".

УКРАИНА РИСКУЕТ ЗАМЕРЗНУТЬ

При этом у властей в Киеве есть все основания для нервозности. Европу выручит подводное хранилище газа

"На Украине сложилась крайне тяжелая ситуация с энергоресурсами, — отмечает Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Запасов газа в украинских хранилищах может попросту не хватить до конца зимы, если трейдеры продолжат забирать его такими же темпами".

Возможная сделка с Катаром (по итогам идущих переговоров Киева и Дохи о закупке СПГ с поставкой через польские терминалы) тоже выглядит весьма туманно, отмечает специалист.

"В условиях нынешнего энергетического кризиса спрос на сжиженный газ очень велик, а Украина не является приоритетным рынком для Катара. Если же сделка и состоится, то объемы поставок вряд ли превысят "реверсные". С учетом безусловно высокой цены выгода для Украины очень сомнительная", — делает вывод Каленов.

При этом Украина, всячески сопротивляясь запуску "Северного потока-2", продолжает вредить сама себе, считает он.

С этой мыслью соглашается генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Нафтогаз" допущен к сертификации трубопровода с совещательным голосом. Украинская позиция давно известна, — рассуждает эксперт. — Немцы просто делают вид, что учитывают эти интересы."

"Однако свои собственные для них гораздо важнее. А сроки сертификации будут сильно зависеть от температур предстоящей зимой. Чем холоднее, тем больше шансов на быструю сертификацию".

ДЕЛО ЗА НОВЫМ КАБИНЕТОМ В БЕРЛИНЕ

Эксперты высказывают предложение, что пуск объемов по трубопроводу может откладываться немецким регулятором из-за затянувшегося процесса формирования нового правительства Германии. На прокачку. Почему "Газпром" предпочел Украину Белоруссии

"В той или иной форме положительное решение вопроса все равно будет "продавливаться", — говорит Абзалов. — Будет "перетягивание каната", и в конечном итоге "верх" возьмут потребители. Но сейчас в Берлине все еще отсутствует коалиционное правительство, которое так и не сформировано после сентябрьских федеральных выборов".

"И если СДПГ, в целом сравнительно лояльная по отношению к России политическая сила, которая получила на выборах большинство, не решит задачу, когда кабинет все же будет сформирован, она окажется под серьезной критикой".

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в конце октября сообщил о технической готовности газопровода. А экс-руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказывал предположение, что немецкий регулятор BNetzA может завершить сертификацию в январе 2022 года.

Если зима окажется ранней и суровой, эти сроки могут быть соблюдены, невзирая на временные проволочки. В мороз сертификация пойдет быстрее, и сразу появятся эффективные схемы обхода любых ограничений.