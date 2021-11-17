МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала мнения нефтяных компаний и разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России — в частичности, увеличить норматив продаж дизтоплива на бирже до 10% с 7,5%, сообщило само ведомство. Новак сообщил о корректировке топливного демпфера

Стоимость зимних сортов дизельного топлива нынешней осенью достигла рекордных значений на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

"По итогам проведенного анализа предложений от нефтяных компаний ФАС предлагает комплексные меры по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива", — сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Так, одно из предложений касается повышения норматива продажи дизельного топлива на бирже – до 10% с текущих 7,5%. "Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель", — считают в ФАС.

КОРРЕКТИРОВКА ДЕМПФЕРНОГО МЕХАНИЗМА

ФАС также считает нужным скорректировать демпфирующий механизм для сдерживания цен на топливо и предлагает оставить индексацию условной цены дизельного топлива, заложенной в механизм, в 2022 году на уровне 5%. Минэнерго допустило корректировку топливного демпфера в 2022 году

Согласно принятому закону, ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года должна снизиться до 3% с нынешних 5%.

"Предложением является корректировка демпфирующего механизма, в том числе и на дизтопливо. ФАС предлагает оставить зафиксированные в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) значения на 2021 год в 2022 году", — сообщили в пресс-службе ФАС.

Помимо этого, предложено снизить до 10% диапазон, когда возврат по демпферу не возмещается нефтяной компании, если оптовая цена внутреннего рынка выше условной цены в формуле демпфера. Сейчас этот показатель составляет 20%.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУРРОГАТОВ

ФАС предлагает Федеральной налоговой службе (ФНС), Росстандарту и самим нефтяным компаниям организовать проверки, чтобы, в частности, пресечь производство суррогатного дизельного топлива.

По данным рынка нефтепродуктов, имеют место случаи, когда из авиакеросина производится суррогатное дизельное топливо.

"Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива. Также эта мера обеспечит актуализацию сведений о начислении акциза на дизель", — отметили в ведомстве.