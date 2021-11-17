АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 17 ноя — ПРАЙМ. Бразилия считает высокие цены на нефть следствием восстановления мировой экономики, а не действий альянса ОПЕК+, заявил журналистам министр энергетики и горнорудной промышленности страны Бенто Коста Лима Альбукерке на полях конференции ADIPEC. Бразилия не хочет вступать в ОПЕК

"Мы понимаем, что Бразилия и ОПЕК сталкиваются с одинаковыми проблемами. И что касается цен на нефть и газ, мы считаем их высокими, и они могут повлияют на бразильскую экономику", — сказал министр на брифинге, отвечая на вопрос, считает ли он текущие цены на нефть слишком высокими и виноват ли в этом ОПЕК+.

"Но мы также понимаем, что это (высокие цены на нефть — ред.) является следствием восстановления мировой экономики", — добавил он.

По словам министра, баланса должны достигать не только производители, но и потребители нефти. Что же касается справедливой цены этого сырья, то, по его оценке, "справедливая цена — это рыночная цена".

Соединенные Штаты в последнее время неоднократно призывали ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Поводом служат достаточно высокие цены на нефть, которые, по мнению Вашингтона, привели к удорожанию бензина в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива.

Обеспокоенность уровнем цен высказывали Индия, а также Япония. Однако ОПЕК+ пока предпочитает придерживаться своего курса. Альянс ожидает, что в первом квартале 2022 года предложение на рынке нефти вновь будет превышать спрос, а коммерческие запасы возобновят рост.