АБУ-ДАБИ, 17 ноя — ПРАЙМ. Бразилия через пять лет начнёт сокращать импорт сжиженного природного газа (СПГ), а через восемь — будет его экспортировать, заявил журналистам министр энергетики и горнорудной промышленности страны Бенту Кошта Лима Албукерке на полях конференции ADIPEC. В Бразилии высказались о высоких ценах на нефть

"Я думаю, что следующие два-три года импорт СПГ продолжит расти. Но, с другой стороны, мы увеличиваем нашу добычу газа, и я думаю, что через пять лет мы сократим импорт, для нашего рынка этого будет достаточно", — сказал министр.

"Полагаю, что через восемь лет мы будем экспортерами СПГ", — добавил он.

Так, по словам министра, добыча газа в Бразилии к 2030 году достигнет 260 миллионов кубометров в сутки, тогда как сейчас она находится на уровне 125 миллионов. Пока же страна намерена удвоить мощности приемочных терминалов для импорта СПГ, их будет не четыре, а восемь от северного до южного атлантического побережья Бразилии.

Бразилия в этом году стала одним из локомотивов роста мирового спроса на СПГ, демонстрируя рекордные показатели импорта. Причиной стала сухая погода, которая снизила выработку гидроэлектростанций.