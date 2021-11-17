МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду днем на росте ожиданий дополнительного предложения на рынке вследствие ряда факторов, свидетельствуют данные торгов. Миру предсказали долгую зависимость от нефти и газа

По состоянию на 13.55 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,03%, до 81,58 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,76%, до 79,13 доллара.

Инвесторы следят за данными о запасах нефти. Согласно Американскому институту нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,7 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают официальной оценки этих запасов от минэнерго страны. Ожидается, что минэнерго сообщит об увеличении запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Эти сведения важны в свете высказывавшейся властями страны идеи о высвобождении нефти из стратегических резервов, чтобы сбить цены на нефть, а также нефтепродукты, после того как стоимость бензина в США подскочила до рекордных значений.

Кроме того, президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, по сообщениям СМИ, также призвал того высвободить нефть из стратегических резервов.

Всё это может дать дополнительный рост предложения на рынке нефти и негативно для цен.