МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия и Молдавия проработают возможность подписания в первом квартале 2022 года межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев является сопредседателем российско-молдавской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. С молдавской стороны ее возглавляет заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

Министерство по итогам встречи сопредседателей межправительственной комиссии указывает, что в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики. "Главы межправкомиссии договорились проработать возможность подписания межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере в первом квартале 2022 года", — сообщает Минсельхоз.

"По словам Дмитрия Патрушева, наша страна настроена на продолжение традиционно доброжелательного и эффективного взаимодействия. Также Россия рассчитывает на сохранение молдавской стороной баланса в отношениях с Евросоюзом и ЕАЭС", — добавляет ведомство. В сообщении отмечается, что в 2021 году наблюдается увеличение показателей товарооборота между странами: по итогам девяти месяцев он превысил 1,3 миллиарда долларов.

Глава Минсельхоза также обратил внимание на позитивную динамику взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием: рост показателей отмечен как в экспорте, так и в импорте. "Как отметил министр, наращивать потенциал данного направления необходимо, в том числе за счет взаимодействия в сфере безопасности и качества пищевой продукции", — сообщает Минсельхоз.

Важным шагом является подписание соглашения о сотрудничестве в данной сфере. Помимо этого, добавляет министерство, Молдавия является одним из перспективных рынков сбыта продукции отечественного промышленного производства, в том числе сельхозтехники, оборудования, транспортных средств, металлов.