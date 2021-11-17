МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь выросла, обновив рекорд; при этом подешевело зимнее дизельное топливо, которое последние недели активно дорожает, свидетельствуют итоги торгов. ФАС предложила ряд мер для улучшения ситуации на рынке топлива

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,15%, до 58 519 рублей за тонну, обновив рекорд от 9 ноября в размере 58 513 рублей.

Зимнее дизельное топливо подешевело после достижения во вторник исторического максимума, который составил 61 528 рублей. По итогам торгов в среду цена зимнего дизеля снизилась на 0,73% — до 61 079 рублей. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,11% — до 53 225 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива показала снижение на 0,54% и составила 52 096 рублей.

Бензин продолжил дешеветь восьмой торговый день подряд. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов в среду на 0,75% — до 50 202 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,76%, до 51 706 рублей. Цена мазута выросла на 1,32%, составив 25 478 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — снизилась на 4,7%, до 36 653 рублей.

Цена дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в среду сообщила, что разработала ряд предложений по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. В частности, ведомство предлагает скорректировать демпфирующий механизм, увеличить норматив продаж дизтоплива на бирже до 10% с 7,5% и сократить производство суррогатного зимнего дизеля, получаемого смешением летних сортов с авиакеросином.