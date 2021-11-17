Цена авиакеросина выросла на 0,15%, до 58 519 рублей за тонну, обновив рекорд от 9 ноября
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь выросла, обновив рекорд; при этом подешевело зимнее дизельное топливо, которое последние недели активно дорожает, свидетельствуют итоги торгов.
Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,15%, до 58 519 рублей за тонну, обновив рекорд от 9 ноября в размере 58 513 рублей.
Зимнее дизельное топливо подешевело после достижения во вторник исторического максимума, который составил 61 528 рублей. По итогам торгов в среду цена зимнего дизеля снизилась на 0,73% — до 61 079 рублей. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,11% — до 53 225 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива показала снижение на 0,54% и составила 52 096 рублей.
Бензин продолжил дешеветь восьмой торговый день подряд. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов в среду на 0,75% — до 50 202 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,76%, до 51 706 рублей. Цена мазута выросла на 1,32%, составив 25 478 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — снизилась на 4,7%, до 36 653 рублей.
Цена дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в среду сообщила, что разработала ряд предложений по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. В частности, ведомство предлагает скорректировать демпфирующий механизм, увеличить норматив продаж дизтоплива на бирже до 10% с 7,5% и сократить производство суррогатного зимнего дизеля, получаемого смешением летних сортов с авиакеросином.
https://1prime.ru/energy/20211117/835243584.html