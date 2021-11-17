МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, сертификацию "Северного потока-2" нужно закончить до конца текущего года во избежание ряда новых рисков. Она отметила, что один из главных рисков — окончание обсуждения в конце декабря — начале января оборонного бюджета США, в котором заложены санкции против газопровода. В ФРГ назвали последствия задержки сертификации "Северного потока-2"

Ковитиди считает, что, возможно, в ситуации с приостановкой сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2" у германского регулятора не было политической подоплёки, но политические оппоненты России не дремлют.

Сенатор подчеркнула, что расслабляться в вопросе сертификации не стоит. "Давление на немецкие власти будет усиливаться. Необходимо понимать, что коллективный Запад постарается применить все возможные методы и средства для того, чтобы Германия отказалась от проекта "Северный поток-2", — сказала она. Ковитиди считает, что для этого будут использоваться темы экологии, прав человека и даже миграционный кризис.