МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Новак отметил, что более чем треть от общего торгово-экономического оборота между Россией и Китаем продолжает занимать топливно-энергетический комплекс, играющий ключевую роль в сотрудничестве.

"Динамика нашей работы вселяет оптимизм. Россия является ведущим поставщиком сырой нефти в КНР – в 2020 году экспорт составил 81,7 миллиона тонн, в этом году объём поставок природного газа уже превысил 12 миллиардов кубометров только по восточному маршруту ("Силе Сибири — ред.)", — сказал вице-премьер, слова которого приводятся в релизе правительства РФ.

В свою очередь, заместитель премьера Государственного совета КНР Хань Чжэн также заявил, что по состоянию на конец октября 2021 года по восточному маршруту было прокачано 12 миллиардов кубометров природного газа из России в Китай. "Это свидетельствует об устойчивом характере партнёрства между нашими странами. Идут активные консультации и по другим проектам", – добавил он.

В конце октября "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре 2021 года составил 7,1 миллиарда кубометров газа.

Россия и Китай проработают долгосрочные контракты на поставку угля в КНР и совместное освоение угольных месторождений в РФ, в том числе Зашуланского, сообщил Новак.

"Мы выступаем за дальнейшее увеличение поставок угля, в связи с чем будут проработаны новые долгосрочные контракты, а также совместное освоение угольных месторождений на территории России, в частности Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье", – сказал Новак после заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, его слова приводятся в релизе кабмина.

Он добавил, что сотрудничество стран в угольной сфере расширяется, и в 2020 году поставки российского угля в Китай выросли на 20,6%, составив 39,5 миллиона тонн.