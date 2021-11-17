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Киев готов снизить стоимость транзита газа
Энергетика
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Власти Украины готовы снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить Евросоюзу собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва, сообщила... ПРАЙМ, 17.11.2021
энергетика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Власти Украины готовы снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить Евросоюзу собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва, сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины по итогам телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… Глава украинского государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе… Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", — говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что стороны обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Также в ходе разговора Зеленский в очередной раз заявил, что проект "Северный поток 2" является угрозой безопасности для всей Европы.