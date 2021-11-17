МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Власти Украины готовы снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить Евросоюзу собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва, сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины по итогам телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Киев хочет покупать газ у арабской страны

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… Глава украинского государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе… Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", — говорится в сообщении на сайте офиса.

Отмечается, что стороны обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Также в ходе разговора Зеленский в очередной раз заявил, что проект "Северный поток 2" является угрозой безопасности для всей Европы.