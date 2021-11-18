МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Иран планирует построить первую в стране угольную тепловую электростанцию на фоне ограничений в поставках газа, сообщает местный телеканал Press TV со ссылкой на главу холдинговой компании Thermal Power Plants Мохсена Тарзталаба.
Тарзталаб заявил, что ограничения поставок газа, требуемого теплоэлектростанциями в отопительный сезон, выявили необходимость применять другие виды топлива для производства электроэнергии. В связи с этим Иран решил задействовать свои природные ресурсы и построить первую в стране электростанцию на угле силами местных экспертов в регионе Табас.
Планируется создать угольную станцию мощностью 5 тысяч мегаватт. Ожидается, что первая электростанция может начать работу уже в 2024 году.
https://1prime.ru/energy/20211118/835251783.html
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