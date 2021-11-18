МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Иран планирует построить первую в стране угольную тепловую электростанцию на фоне ограничений в поставках газа, сообщает местный телеканал Press TV со ссылкой на главу холдинговой компании Thermal Power Plants Мохсена Тарзталаба. Эксперт рассказал, какое будущее ждет уголь

Тарзталаб заявил, что ограничения поставок газа, требуемого теплоэлектростанциями в отопительный сезон, выявили необходимость применять другие виды топлива для производства электроэнергии. В связи с этим Иран решил задействовать свои природные ресурсы и построить первую в стране электростанцию на угле силами местных экспертов в регионе Табас.

Планируется создать угольную станцию мощностью 5 тысяч мегаватт. Ожидается, что первая электростанция может начать работу уже в 2024 году.