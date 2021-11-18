МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Китай считает энергетику одной из важнейших сфер сотрудничества с Россией, предлагает углублять сотрудничество в области ядерной энергетики и строительстве нефтепроводов, укреплять взаимодействие в сфере глобального управления энергоресурсами и реагирования на изменение климата, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на заседании Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Китай опубликовал октябрьскую экономическую статистику

Заседание прошло в среду в формате видеоконференции с участием Хань Чжэна и вице-премьера РФ Александра Новака.

"Энергетика всегда была наиболее весомой сферой в деловом сотрудничестве Китая и России, приносящей наибольшие результаты. Сотрудничество двух стран в области энергетики преодолело неблагоприятное влияние эпидемии и сохранило хорошую динамику активного развития, торговля энергоносителями достигла нового пика, реализация крупных проектов сотрудничества устойчиво продвигается, постоянно появляются новые сферы сотрудничества", — заявил Хань Чжэн, слова которого в четверг приводит Государственное управление по делам энергетики КНР.

Он выразил надежду, что обе стороны "будут продвигать энергетическое сотрудничество Китая и России для достижения еще больших результатов".

На заседании китайский вице-премьер вынес три предложения по углублению китайско-российского сотрудничества в области энергетики. Во-первых, он предложил продолжить углублять сотрудничество в области ядерной энергетики и в сфере строительства нефте- и газопроводов.

Во-вторых, открывать новые области и содержание сотрудничества в сфере энергетики, углублять интеграцию сотрудничества в сфере традиционных источников энергии, и вместе с тем постепенно продвигать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, водородной энергетики и аккумулированной энергии, а также в сфере энергетических стандартов, научно-технических инноваций и расчетов в национальных валютах.

В-третьих, Хань Чжэн указал на необходимость укреплять взаимодействие двух стран в области глобального управления энергоресурсами и реагирования на изменение климата, при этом придерживаясь принципа общей, но дифференцированной ответственности, а также содействовать развитию глобальной системы управления энергетикой в более справедливом, беспристрастном и инклюзивном ключе.