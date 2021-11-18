МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов в мире за год снизилась до 47 долларов за баррель, посчитали аналитики Rystad Energy. Нефть все дефицитнее: цены держатся из последних сил

"Средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов за год снизилась до около 47 долларов за баррель — это на 8% ниже по сравнению с прошлым годом и на 40% ниже по сравнению с 2014 годом", — говорится в материалах агентства.

Отмечается, что шельфовые глубоководные проекты остаются одним из наименее дешёвых источников нового производства. При этом для существующих проектов по добыче сланцевой нефти этот показатель падал с 82 долларов за баррель в 2014 году до 47 долларов в 2018 году и до 37 долларов за баррель в текущем году.

"Наша кривая стоимости добычи жидких углеводородов показывает: чтобы добывать в 2030 году 100 миллионов баррелей нефти в день, в 2014 году нефть должна была стоить 100 долларов за баррель…. К 2018 году необходимая цена на нефть была близка к 55 долларам за баррель, а в 2020 году она опустилась до 45 долларов за баррель", — говорится в обзоре.

Последняя оценка агентства остаётся неизменной, и необходимая цена на нефть для производства 100 миллионов баррелей в день в 2030 году составляет 45 долларов. Неизменность оценки, несмотря на снижение цены безубыточности, связана с тем, что потенциал добычи на 2030 год упал из-за санкций и консервации сланцевых проектов.

По оценкам Rystad Energy, в 2014 году потенциал добычи углеводородов на 2030 год составлял 104 миллиона баррелей в сутки. В 2018 году он вырос до 135 миллионов баррелей в сутки благодаря потенциалу сланцевых проектов в США. Однако из-за снижения деятельности из-за пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 году он был пересмотрен вниз до 116 и 113 миллионов баррелей в сутки.