МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. По мнению замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, снижение стоимости транзита газа через газотранспортную систему Украины поддержит её конкурентоспособность, однако чтобы заинтересовать покупателей, оно должно быть значительным. Посол ФРГ оценил участие Украины в сертификации "Северного потока-2"

Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила о том, что власти страны готовы снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить ЕС свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва.

По мнению Гривача, если эти идеи приобретут реальные коммерческие очертания, то это позволит поддержать конкурентоспособность украинской ГТС для транзита газа в Европу в будущем. Он пояснил, что согласно действующему контракту транзит стоит около 30 долларов за тысячу кубов, и это примерно вдвое дороже, чем через "Северный поток". Кроме того, в контракте полностью отсутствует гибкость для транзитёра и увеличение транзита сверх контракта предполагает рост тарифа. Эксперт считает, что снижение должно быть значительным, чтобы заинтересовать покупателя услуг по транзиту.

Также он отметил, что некоторые европейские трейдеры пользуются украинскими ПХГ, так как тарифы там гораздо ниже, чем в Европе, но низкую стоимость компенсируют более высокие риски. Гривач напомнил, что появились заявления украинских политиков о возможной национализации газа в ПХГ для снабжения украинских потребителей и это стало причиной ускоренного отбора газа европейскими трейдерами в октябре и ноябре.