МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что текущих объемов мазута на рынке РФ недостаточно, готова обсудить с Минфином и Минэнерго введение госрегулирования цен на мазут, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Росстат рассказал о месячном подорожании дизельного топлива

Мазут выступает социально значимым товаром для ряда арктических регионов, напомнил в ходе заседания сенатор от Мурманской области Константин Долгов. "Альтернатива простая: либо регулировать цены на мазут, и мы двумя руками за это, либо предпринять шаги с тем, чтобы существенно увеличить объемы мазута на бирже", — назвал он пути снижения цен на мазут.

"Действительно, недостаточно производства мазута сейчас, нужно увеличивать на предприятиях объемы. Либо все-таки вводить регулирование, либо помощь из бюджета. Других причин мы не находим. Если больше будет на бирже продаваться, цены пойдут вниз, но объемов недостаточно", — сказал Шаскольский.

"Мы готовы будем обсудить это с Минфином, Минэнерго, и если иного варианта не будет, значит, нужно будет в этом направлении двигаться", — ответил глава ФАС на уточняющий вопрос о том, готова ли служба обсуждать регулирование цен на мазут.

Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала осени выросла почти на 13%, а с начала года — в 1,5 раза.