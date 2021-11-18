МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Импорт Украиной из России тепличных огурцов может быть связан с подорожанием там этой продукции из-за роста стоимости энергоресурсов, прокомментировал РИА Новости директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков. Стало известно, как снижение цены транзита газа повлияет на Украину

Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, являвшейся ранее основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.

"Я думаю, что это связано, в первую очередь, с ростом цен на газ на Украине, а также недостатком энергоресурсов – и электричества, и газа", — сказал Глушков, пояснив, что больше 50% себестоимости тепличного огурца или томата приходится на энергоресурсы.

"Я не думаю, что Украина не сможет сама себе произвести огурец и томат. Конечно, может. Но себестоимость этой продукции станет такой высокой, что она не будет востребована у граждан. И я не исключаю, что в действующих экономических условиях привезти огурец и томат из России действительно может оказаться выгоднее, чем производить у себя. Думаю, это единственная причина, все зависит от стоимости энергоресурсов", — отметил эксперт.

В России же, по его словам, сейчас перепроизводство огурцов, и за последние две недели цены на них у производителей упали на 50%, а на томаты — на 25%. "Конечно, наши огурцы могут быть более конкурентоспособными и на украинском рынке тоже, и с точки зрения логистики это вполне допустимые поставки", — полагает собеседник агентства.

"Я не думаю, что это долгосрочный экспорт, скорее сезонный. А поставки, скорее всего, из областей, пограничных с Украиной, в принципе все западные области России могут поставлять. Концентрация теплиц на европейской территории страны достаточно большая", — заключил Глушков.