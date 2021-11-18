МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении компании.

"Завершено строительство подводной части балтийской трубы в Балтийском море. 18 ноября этого года был сделан последний сварной шов", — говорится в сообщении.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, комментируя завершение укладки подводной части газопровода, заявил, что "этот день значительно приближает нас к достижению желаемой безопасной дифференциации источников поставок в Польшу в 2022 году".

"Пропускная способность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров газа в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемого польской компанией в рамках многолетнего контракта с российским "Газпромом", который истекает в декабре 2022 года", – подчеркнул он.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре 2022 года.

Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.