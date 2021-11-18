МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Представители министерств энергетики Белоруссии и России обсудили в Минске ход подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, сообщила в четверг пресс-служба белорусского министерства.

По его данным, 18 ноября состоялась рабочая встреча заместителя министра энергетики Белоруссии Дениса Мороза и заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса. Переговоры прошли в минэнерго Белоруссии.

"Стороны обсудили ход подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, подписание которого предусмотрено союзной программой по созданию общего рынка электроэнергии, утвержденной интеграционным декретом глав государств 4 ноября", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, на встрече обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики как в рамках Союзного государства, так и в формате ЕАЭС.

"Рассмотрены экономические аспекты параллельной работы рынков электроэнергии двух стран", — говорится в сообщении.