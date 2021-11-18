МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока — 2" возможен в апреле — мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата бундестага ФРГ.

 

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