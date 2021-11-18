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2021

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В Бундестаге назвали возможный срок запуска "Северного потока - 2"

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Запуск "Северного потока — 2" возможен в апреле — мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата бундестага ФРГ. Материал дополняется. Читайте также: Песков... ПРАЙМ, 18.11.2021

энергетика, новости, газ, северный поток - 2

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