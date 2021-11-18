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В Бундестаге назвали возможный срок запуска "Северного потока - 2"
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Запуск "Северного потока — 2" возможен в апреле — мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата бундестага ФРГ. Материал дополняется. Читайте также: Песков... ПРАЙМ, 18.11.2021
энергетика, новости, газ, северный поток - 2
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока — 2" возможен в апреле — мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата бундестага ФРГ.
Материал дополняется.
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