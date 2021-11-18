МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках начала работы "Северного потока-2", призвал не гадать и не вмешиваться в работу регулятора, а также подчеркнул, что технологически все готово и время запуска зависит от формальностей с сертификацией. Премьер Польши призвал Германию не сертифицировать "Северный поток — 2"

"Сейчас гадать по срокам — это дело неблагодарное, и мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания выполняет все бюрократические формальности, юридические формальности, для того чтобы эта процедура сертификации состоялась, и дальше просто нужно ждать, когда это произойдет", — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос, когда могут начаться поставки по газопроводу "Северный поток-2" с учетом приостановки сертификации.

"Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", — добавил он.

Песков также призвал не ориентироваться на аналитиков, а спрашивать у "Газпрома" напрямую, каковы возможности компании по заполнению "Северного потока-2".

"Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром". Это самая надежная информация от первоисточника. "Газпром" поставлял и поставляет ровно столько, сколько у него покупают и просят дополнительно в рамках условий, предусмотренных действующими контрактами", — сказал он журналистам на просьбу прокомментировать мнение аналитиков о том, что добыча "Газпром" находится на предельных уровнях, и вопрос, есть ли в этой связи уверенность в том, что газа будет достаточно для поставок по "Северному потоку 2".

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока-2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован в качестве независимый только после реорганизации правовой формы в соответствии с немецким законодательством: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна стать владельцем и оператором проходящей по немецкой территории части газопровода и заново подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

"Северный поток-2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Европе сжиженный природный газ собственного производства, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Россия неоднократно призывала прекратить политизацию "Северного потока-2", так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.