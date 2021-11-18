МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Зеленые" в ФРГ хотят помешать "Северному потоку 2", это нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу, такое мнение выразил РИА Новости депутат германского бундестага Клаус Эрнст ("Левые") — бывший глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ прошлого созыва.

""Зеленые" по-прежнему хотят помешать "Северному потоку 2". Я не понимаю такого отношения с их стороны. Предотвращение "Северного потока 2" нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу", — сказал Эрнст, добавив, что в настоящее время "срочно необходимо" обеспечить газоснабжение Европы на фоне текущей динамики цен на "голубое золото".

По словам депутата, "одно только объявление о дальнейшей отсрочке сертификации "Северного потока 2" привело к росту цен на газ на краткосрочных рынках на 10%". Ситуация с поставками газа по трубопроводу "Ямал" в Европу, сказал Эрнст, показывает, "насколько срочно необходимо обеспечить независимые от других стран поставки газа".

В партии "Союз 90/Зеленые" ранее заявили о том, что приостановка сертификации "Северного потока 2" может привести к переносу ввода в эксплуатацию газопровода на весну либо вообще остановить проект. Партия "Зеленые" в ФРГ традиционно выступает против проекта "Северный поток 2". В настоящее время партия ведет переговоры о формировании нового правительства Германии, куда "Зеленые" могут войти, по итогам выборов 26 сентября.

Ранее Федеральное сетевое агентство заявило, что процесс сертификации компании-оператора "Северного потока 2" остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена. В этом случае Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию, рассмотрение может занять оставшийся четырехмесячный период, предусмотренный законом.