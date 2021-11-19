МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Нефть по нефтепроводу "Дружба" в Польшу из Белоруссии поступает в соответствии с графиком и потребностями нефтеперерабатывающих предприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь польского оператора "Дружбы" компании PERN Катажина Красиньская.

"Реализация поставок ведется в соответствии с графиком и потребностями нефтеперерабатывающих предприятий", — сказала она.

Прокачка нефти в направлении Польши по нефтепроводу "Дружба" была ограничена на трое суток из-за внепланового ремонта, проводимого "Гомельтранснефтью" на одной из веток. Как сообщала ранее "Транснефть", она была восстановлена в четверг вечером.

В свою очередь белорусский оператор "Гомельтранснефть Дружба" сообщил, что днем 18 ноября вышел на режим плановой перекачки углеводородного сырья на участке магистрального нефтепровода НПС "Гомель" – Мозырь – Адамово. В сообщении оператора поясняется, что временное ограничение объемов перекачки нефти на 7% было связано с плановыми ремонтными работами на нефтеперекачивающей станции "Гомель".

"Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" подтверждает выполнение всех контрактных обязательств перед партнерами", — подчеркивается в сообщении.