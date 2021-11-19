МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы отошла от рекорда, при этом слегка подорожал мазут и летнее дизельное топливо, свидетельствуют итоги сессии. "Яндекс.Заправки" опровергли данные о росте цен на бензин из-за комиссии

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в среду достигла рекордного значения, увеличившись до 58 519 рублей за тонну. В пятницу она снизилась на 0,82%, до 58 037 рублей за тонну.

Слегка увеличился в цене мазут — на 0,16%, до 25 132 рублей за тонну, а также летнее дизтопливо, подорожавшее на 0,78%, до 52 240 рублей за тонну.

Все остальные виды топлива подешевели. Так, продолжила снижаться цена бензина: Аи-92 потерял примерно 0,52%, до 50 595 рублей за тонну, Аи-95 — 0,43%, до 51 879 рублей. Межсезонное дизтопливо подешевело на 0,38%, до 52 864 рублей за тонну, зимнее — на 0,17%, до 61 083 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 8,47%, до 34 897 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.