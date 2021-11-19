МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину проконтролировать формирование запасов топлива для прохождения осенне-зимнего периода 2021–2022 годов, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило выделение денег на социальные доплаты в регионах

На заседании правительства в среду Мишустин заявил, что российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, однако, сложная ситуация сохраняется в Еврейской АО, туда власти направят 900 миллионов рублей.

"Министру энергетики Российской Федерации Николаю Григорьевичу Шульгинову, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Энваровичу Файзуллину взять под личный контроль формирование запасов топлива, необходимых для прохождения субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2021–2022 годов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минэнерго России, Минстрою России и Ростехнадзору совместно с властями регионов поручено проконтролировать прохождение субъектами электроэнергетики и предприятиями ЖКХ осенне-зимнего периода 2021–2022 годов. О результатах поручено ежемесячно докладывать в правительство РФ, а итоговый доклад представить до 30 апреля следующего года.

Также региональным властям совместно с органами местного самоуправления рекомендовано принять меры по обеспечению полной готовности субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов, а также сокращению задолженности потребителей и недопущению увеличения просроченной задолженности.

Помимо этого властям регионов и органам местного самоуправления рекомендуется принять меры по оснащению объектов, требующих гарантированного электроснабжения, автономными резервными источниками электричества и необходимой спецтехникой, а также по обеспечению надежной эксплуатации объектов энергетики, жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства в осенне-зимний период.

"Соответствующую информацию до 30 апреля 2022 года представить в Минэнерго России и Минстрой России", — добавляется в сообщении.