МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанком (ГПБ) и Bank GPB International S.A. условия кредита на 257,3 миллиона долларов для увеличения добычи нефти и газа, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанской компании. Россия и Узбекистан подписали программу экономического сотрудничества

По данным пресс-службы, "Узбекнфтегаз" подписал соглашения с вышеперечисленными организациями о сотрудничестве в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья. Документ был подписан в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию 19 ноября.

"Данным соглашением предусмотрено определение ключевых условий синдицированной кредитной линии на сумму 257,3 миллиона долларов для финансирования оплаты поставок российской продукции, работ и услуг в рамках работ по увеличению добычи нефти и газа в Республике Узбекистан", — говорится в сообщении на сайте "Узбекнефтегаза".

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% — до 733,6 тысячи тонн, газа – снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров.