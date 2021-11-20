КИЕВ, 20 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна понимает свою ответственность как транзитер энергетических ресурсов и предлагает успользовать украинские газохранилища. В Киеве испугались "уловки" России с "Северным потоком-2"

Он рассказал, что Украина находится в диалоге со своими партнерами, обсуждая важные для сторон вопросы. "Прежде всего это энергетика, как мы пройдем эту зиму в условиях искусственно созданного… кризиса", — цитирует Галущенко пресс-служба.

Одна из ключевых тем общения — выработка общих подходов для недопущения таких кризисных ситуаций в будущем. "Мы занимаем проактивную позицию и понимаем свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов. Мы предложили Европе одно из возможных решений по обеспечению необходимыми ресурсами, которое поможет стабилизировать цены. Речь идет о региональной энергетической инициативе. Мы предлагаем использовать украинские хранилища как хаб для хранения газа", — отметил министр энергетики.

Мощность всех газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 миллиардов кубометров и является самой большой в Европе, также отметили в министерстве.