КИЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. На Украину прибыло первое из семи судов с углем из США для украинских теплоэлектростанций, сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Объем первой партии составил 60,5 тысячи тонн.

Поставки осуществляются в рамках контракта ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) с импортными поставщиками. При этом пять партий прибудет из США, а еще две — из Колумбии. Суммарный объем поставок составит почти 470 тысяч тонн, объем каждой партии будет варьироваться от 40 до 75 тысяч тонн.

"Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", — говорится в сообщении.

Ожидается, что все партии поступят на Украину до января 2022 года. Следующая партия прибудет в конце ноября, четыре — в декабре, и одна — в январе.

При этом в компании подчеркнули, что импорт угля является лишь временной мерой, приоритет остается за использованием угля, добытого на территории Украины.

Украинская энергетическая компания "Центрэнерго" также заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы предотвратить веерные отключения энергии.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предупреждал о снижении запасов угля на Украине до критических 447,9 тысячи тонн. После этого запасы за неделю снизились еще на 21,1%, до 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, поскольку в украинские порты прибудут семь кораблей с этим энергоресурсом. С учетом добываемого на Украине угля, эти поставки полностью закроют потребность энергетической сферы до конца года, заверил он.