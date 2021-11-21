МИНСК, 21 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление с воскресенья поставки электроэнергии на Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь. Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии

До этого Белоруссия сообщала, что поставки электроэнергии на Украину прекращены с 18 ноября, а возможность их возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей". В воскресенье компания "Укрэнерго" заявила, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии.

"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", — сообщает пресс-служба министерства.

Ранее минэнерго Белоруссии сообщало, что белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Аукционы на импорт электроэнергии Украина объявила в связи с истечением срока действия запрета на такие поставки, который был продлен нацкомиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 31 октября.