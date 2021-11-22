МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Задержка запуска газопровода "Северного потока-2" является заслугой Киева, заяви в эфире телеканала "Украина 24" глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Стало известно, как Польша может помешать "Северному потоку-2"

"Северный поток-2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта", — отметил он.

Министр добавил, что украинские власти, ЕС и Еврокомиссия будут и впредь требовать, чтобы "Северный поток-2" подчинялся нормам Третьего энергопакета ЕС.

"Северный поток-2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство трубопровода завершили в сентябре. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.



