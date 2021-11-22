ЛОНДОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство Великобритании выделило 9,4 миллиона фунтов стерлингов на первый проект по производству и хранению газообразного водорода на крупнейшей ветряной мельнице в Великобритании, сообщило министерство по вопросам бизнеса, энергетики и промышленности. Немецкие предприятия бьют тревогу из-за цен на энергию

"Правительство Великобритании выделило 9,4 миллиона фунтов стерлингов на первый в своем роде новый водородный проект на самой большой ветроэлектростанции в Великобритании возле Глазго. Проект предполагает производство и хранение водорода в рамках перехода страны на чистую энергию", — говорится в сообщении.

Речь идет о ветряной электростанции Whitelee компании ScottishPower, новый объект будет работать на системе, которая позволяет преобразовывать воду в газообразный водород, как один из способов хранения энергии. Произведенный газообразный водород будет поставляться местному транспорту в качестве безуглеродного топлива.

Ежедневно объект сможет производить от 2,5 до 4 тонн газообразного водорода в день.

Подчеркивается, что эти огромные инвестиции в новаторский проект являются иллюстрацией серьезности правительства Британии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Великобритания стала первой в мире крупной экономикой, которая взяла на себя обязательства добиться углеродной нейтральности. Одной из самых амбициозных задач в рамках этой стратегии стала цель по сокращению к 2030 году выбросов в атмосферу на 68%. Правительство Британии обязалось полностью отказаться от использования угольной энергии к 2024 году, а к 2030 году — прекратить продажи новых автомобилей на бензине и дизельном топливе.