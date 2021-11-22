КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Украинская государственная компания "Центрэнерго" планирует обеспечить поставки угля морским путем, чтобы избежать рисков энергетической блокады, сообщила в понедельник пресс-служба компании. На Украину прибыла первая партия угля из США

"С середины ноября 2021 года Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию. В целях диверсификации поставки угля "Центрэнерго" заключило контракт на его доставку морским транспортом. В дальнейшем компания планирует обеспечить поставки угля именно морским путем, чтобы избежать рисков энергетической блокады со стороны РФ", — говорится в сообщении компании.

"Менеджмент компании ведет переговоры с ведущими мировыми трейдерами и производителями угля из США и Австралии о его поставках в Украину", — говорится в сообщении.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.