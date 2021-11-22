МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министр Италии Марио Драги готовность России обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, включая возможности "Северного потока 2", сообщает пресс-служба Кремля. Премьер Польши обвинил Россию в европейской инфляции

Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Драги.

"Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении.