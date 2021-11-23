ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"К Transadria Ltd. будут применены санкции,… а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", — говорится в пресс-релизе.
Второе судно госсекретарь не назвал.
https://1prime.ru/energy/20211123/835296989.html
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