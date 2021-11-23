ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия просит суд в американском округе Колумбия не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Голландии, где РФ удалось добиться отмены взыскания более 50 миллиардов долларов. СМИ рассказали о реакции бывших акционеров ЮКОСа на решение суда

Как следует из документов, опубликованных в базе американских судов, компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal попросили возобновить производства в округе Колумбия. В США истцы пытаются добиться многомиллиардного взыскания с РФ, разбирательство было приостановлено до завершения процессов в Голландии.

"Приостановление производства остается уместным и полностью оправданным. Как ранее подчеркивал этот суд, дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах "может оказаться бесплодным занятием", поскольку у истцов не останется "оснований для иска", если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов", — говорится в ответе России на ходатайство.

Верховный суд Нидерландов, говорится в ответе, не разрешил процесс окончательно. "Решение апелляционного суда Амстердама может быть позже снова обжаловано в Верховном суде", — сказано в ответе.

Российская сторона не согласилась с некоторыми доводами истцов, назвав их истолкование процесса в Амстердаме "ошибочным". "Ссылка на апелляционный суд Амстердама показывает, что его выводы относительно "недостаточной завершенности процедур в Голландии по разрешению значимых для этого дела вопросов" до сих пор остаются верными", — говорится в ответе.

Позиция адвоката истцов вывод подтверждает, указывает российская сторона.

Стороны должны представить свой отчет о состоянии дел 20 мая 2022 года, говорится в ответе.

Со своей стороны истцы в своем письме в суд указали, что "заявители в настоящее время рассматривает подходящие следующие шаги". "В то же время заявители возражают против любого дальнейшего приостановления и уважительно просит о возможности быть заслушанным до любого предстоящего решения суда", — заявляют истцы.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов в связи с начислением пени.

В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.