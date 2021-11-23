ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Новые санкции США в связи с "Северным потоком 2" — проявление недобросовестной конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Киев заявил, что задержка с запуском "Северного потока-2" — его заслуга

"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", — говорится в заявлении посла, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Как говорится в заявлении, "американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество". "Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса", — заявил посол.

Он отметил, что Москва категорически отвергает обвинения в свой адрес "относительно российской энергетической политики". "Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", — заявил Антонов.

Госдеп США ранее объявил о новых ограничительных мерах в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2".