КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Власти Молдавии должны были выделить деньги "Молдовагазу" для оплаты топлива за октябрь и ноябрь во время режима ЧП, который завершился 20 ноября, это предусматривал протокол с "Газпромом", заявил экс-премьер Ион Кику. Эксперт оценил "игру" властей Молдавии с "Газпромом"

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября вводили режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"Вице-премьер Андрей Спыну, подписав протокол (с "Газпромом" — ред.), обязался обеспечить принятие Комиссией по чрезвычайным ситуациям решения о выделении дополнительных денег для оплаты газа. Чрезвычайное положение истекло в субботу, и комиссия больше не может принимать такое решение без специального закона, принятого парламентом", — написал Кику на своей странице в Facebook.

По его словам, еще на этапе переговоров в Санкт-Петербурге было понятно, что "Молдовагаз" столкнется с недостатком ликвидности, вызванным разницей между новой ценой на газ и 148 долларами, включенными в тариф.

"Спыну взял на себя это обязательство, потому что он же одобрил дополнение к контракту с "Газпромом", который предусматривает прекращение поставок газа, если текущие платежи не производятся, так что он точно знал, куда идут дела. Казначейство теперь не может перечислить эти деньги без юридического основания, хотя до прошлой субботы это можно было сделать", — добавил экс-премьер.

При этом он уверен, что средства для оплаты задолженности перед "Газпромом" есть, просто усложнился порядок их выделения. Один из вариантов предусматривает, что правительство на заседании принимает специальный закон, утверждает его в парламенте и переводит деньги компании "Молдовагаз".