КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии ищет возможности оплатить долг "Газпрому" и гарантирует, что жители страны не останутся без газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Властям Молдавии напомнили о деньгах для "Молдовагаза" во время режима ЧП

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября вводили режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"Сегодня в министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаза" по поводу создавшейся ситуации. В этом смысле правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны. В связи с этим мы вернемся с дополнительной информацией", — написал Спыну на своей странице в Facebook.