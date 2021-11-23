МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили снижение на перспективах увеличения предложения из ряда стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,78% (утром было минус 0,49%), до 79,08 доллара за баррель, при этом ранее во вторник она опускалась ниже 78 долларов, впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 1,16%, до 75,86 доллара за баррель.
На рынке нефти во вторник днем продолжается снижение цен, инвесторы находятся в ожидании решений по высвобождению стратегических резервов нефти из ряда стран. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Индия во вторник объявит о продаже нефти из резервов в размере около 5 миллионов баррелей.
Ранее СМИ сообщили о том, что президент США Джозеф Байден "распечатает" резервный запас нефти в стране уже во вторник. Эти меры могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство Блумберг.
https://1prime.ru/energy/20211123/835302026.html
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