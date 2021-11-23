МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили снижение на перспективах увеличения предложения из ряда стран, свидетельствуют данные торгов. Цены фьючерсов на газ в Европе колеблются на открытии торгов

По состоянию на 14.19 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,78% (утром было минус 0,49%), до 79,08 доллара за баррель, при этом ранее во вторник она опускалась ниже 78 долларов, впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 1,16%, до 75,86 доллара за баррель.

На рынке нефти во вторник днем продолжается снижение цен, инвесторы находятся в ожидании решений по высвобождению стратегических резервов нефти из ряда стран. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Индия во вторник объявит о продаже нефти из резервов в размере около 5 миллионов баррелей.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент США Джозеф Байден "распечатает" резервный запас нефти в стране уже во вторник. Эти меры могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство Блумберг.