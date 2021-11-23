КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. В компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что приветствуют решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток-2". "Нафтогаз Украины" допустил обжалование сертификации "Северного потока-2"

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с РФ компании, участвующих в реализации проекта газопровода.

"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте "Северный поток 2", — сказано в сообщении на сайте компании.

По словам главы "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, санкции являются мощным инструментом, "чтобы остановить использование газа как оружия".