КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Украине нужно 2,5 миллиона тонн угля и примерно 3 миллиарда кубометров газа для преодоления энергетического кризиса, на складах ТЭС осталось 350 тысяч тонн угля, чего будет достаточно только до третьей декады декабря, заявила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее политик заявила, что энергокризис в стране был создан искусственно чиновниками, которые не запаслись вовремя газом и углем.

"В энергетической сфере Украины сложилась чрезвычайная ситуация. На отопительный сезон дефицит угля составляет минимум 2,5 миллиона тонн, дефицит газа – не менее 3 миллиардов кубов. На складах осталось 350 тысяч тонн угля. Этого хватит максимум до третьей декады декабря", — цитирует Тимошенко пресс-служба ее партии во вторник.

По словам бывшего премьера, власти в первую очередь должны ввести чрезвычайное положение. Далее необходимо будет немедленно создать специальную комиссию при правительстве, в которую будут входить бывшие министры энергетики и бывшие руководители разных направлений энергетической сферы. Тимошенко отмечает, что правительству также необходимо выделить "Нафтогазу" средства на выкуп 3 миллиардов кубометров газа у частных инвесторов, который находится в ПХГ страны.

"Мы рекомендуем всем общинам, где есть принадлежащие им генерирующие компании, загрузить резервные мощности резервным топливом. Это еще один элемент, который поможет смягчить удар. Кроме того, местные органы власти сейчас должны вычислить критические точки, такие как опорные больницы, особенно по лечению коронавируса, другие важные объекты, и подумать о локальных системах кризисного обеспечения электроэнергией, ставить дизель-генераторы и так далее", — добавила политик.

Глава украинского минэнерго Герман Галущенко в конце сентября отмечал, что Украина отстает от планов накопления угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергокризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.