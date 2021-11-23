МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Участок газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского газоконденсатного до Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения построен на 486 километров, что составляет более чем 60% его протяжённости, сообщает "Газпром" в своём Telegram-канале. В "Газпроме" рассказали о вкладе компании в мировой прирост добычи

"Работы ведутся по графику: в настоящее время сварено, уложено и засыпано 486 км участка – более 60%", – подсчитала компания протяжённость построенного участка "Силы Сибири".

"Газпром" добавил, что общий статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода составляет более 81%. В частности, ведутся пуско-наладочные работы на третьей технологической линии, а на четвёртой линии завершён монтаж крупногабаритного оборудования.

"В рамках расширения газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска построено 378,2 километра из 390,8 километра линейной части. Строительно-монтажные работы планируется завершить в текущем году", – также добавили в компании.

"Сила Сибири" состоит из двух участков — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров и от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского — почти 800 километров. Первый участок был построен за пять лет и запущен в 2019 году, а второй участок планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.

"Сила Сибири" — крупнейшая, протяженностью около трех тысяч километров, система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай.