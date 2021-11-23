ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Американские власти рассчитывают, что ОПЕК+ не откажется от планов наращивания добычи нефти, несмотря на товарные интервенции, предпринятые основными потребителями, включая США, для снижения цен на топливо, сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

Президент США Джо Байден объявил во вторник о выпуске на рынок 50 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва параллельно с аналогичными действиями со стороны Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Великобритании.

"Я думаю, что президент и другие чиновники давали ясно понять, что мы отдаем предпочтение действиям со стороны стран-производителей… Вы знаете, что ОПЕК+ говорили о планах увеличить поставки на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с декабря. Мы надеемся и ожидаем, что они будут придерживаться этого курса", — сказал представитель администрации США.

Мировые цены на нефть во вторник выросли на ожиданиях того, что страны-производители откажутся от увеличения добычи нефти из-за действий потребителей.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. С августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.