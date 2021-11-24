БЕРЛИН, 24 ноя — ПРАЙМ. Новые санкции США против "Северного потока 2" неприемлемы, заявил депутат фракции партии "Союз 90/Зеленые" в бундестаге ФРГ Омид Норипур.

"Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока 2", — заявил политик.

Депутат добавил, что в партии "Зеленые", которая "всегда боролась с этим трубопроводом", не могут "понять, какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами".

"Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским", — добавил он, его цитирует Рейтер.

Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.