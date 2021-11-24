ТОКИО, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально сообщил о решении распечатать часть государственного резерва нефти в ответ на просьбу США. Об этом он сказал журналистам в канцелярии премьер-министра. CША продолжат давление на ОПЕК+ с целью снижения цен на нефть

"Нам известно, что президент США (Джо) Байден объявил о продаже нефти. До сих пор мы взаимодействовали с Америкой для стабилизации мирового рынка нефти, поэтому наша страна идет в ногу с США и в той форме, пока это не будет нарушать закон, решали продать часть государственного запаса нефти", — сказал Кисида.

Премьер отметил, что "для восстановления экономики после пандемии стабильность цен на нефть является очень важной задачей".

"Правительство не намерено ограничиваться этими мерами, будет работать со странами-производителями нефти, принимать меры для (поддержки) таких отраслей, как сельское и рыбное хозяйство, а также меры, смягчающие резкий рост цен на бензин и нефть", — сказал премьер-министр.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен. В частности, министерство нефти и природного газа Индии подтвердило планы выпустить 5 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.